انخفاض كبير في سعر الطماطم والبطاطس والبصل بالأسواق

سجلت أسعار البطاطس والطماطم والبصل، تراجعًا كبيرًا في سوق العبور، وذلك ضمن جهود أجهزة الدولة في احتواء أزمة زيادة الأسعار الأخيرة، التي طالت عددًا من السلع، وتدخلت الحكومة وأطلقت مبادرة تخفيض السلع بالتعاون مع التجار والصناع، وشملت 7 سلع غذائية، ضمن السكر والعدس وفول الصويا والأرز ومنتجات الألبان الجبن بأنواعها.

تراجع أسعار البطاطس والطماطم والبصل

وترصد الوطن أسعار البطاطس والطماطم والبصل في سوق العبور وهي من خارج مبادرة الحكومة، لأن أسعارها انخفضت بسبب زيادة المعروض وتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الحكومة قرارًا بوقف تصدير البصل قبل 20 يومًا، بحسب الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

- الطماطم في سوق العبور تراوحت ما بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بنسبة انخفاض 15%.

- البطاطس ما بين 9 جنيهات و12 جنيها، بنسبة انخفاض 20%.

- البصل بين 14 و19 جنيها، بنسبة انخفاض 20%.

- الكوسة بين 7 و10 جنيهات بانخفاض جنيهين.

- الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها، بانخفاض جنيهين.

- الباذنجان البلدي بين 5.4 و7.5 جنيه.

- الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

- الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

- الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه.

- الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات.

- الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

- البامية بين 29 و35 جنيها.