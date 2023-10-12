رئيس حزب الجيل: كلمة الرئيس السيسي رسالة للجميع بـ«قدسية حدود مصر»

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعمه للقضية الفلسطينية، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، مؤكدًا أن السيسي قدم تحليلا شاملا وقويا للأوضاع في المنطقة العربية.

حزب الجيل: كلمة الرئيس السيسي تؤكد قوة موقف مصر

وأضاف لـ«الوطن»، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت تأكيدًا على أن مصر هي كبيرة العرب، وستظل تقوم بدورها تجاه أمتها العربية والقضية الفلسطينية، كما فعلت دائمًا على مر التاريخ، مشيرًا إلى حسم الرئيس السيسي وإنسانيته عندما تحدث على ضرورة حماية المدنيين في فلسطين وخاصة النساء والأطفال، واهتمامه بإرسال المساعدات إليهم، فضلًا عن سعيه للوساطة بين جميع الأطراف لأن السلام هو هدف مصر الدائم.

قدسية حدود مصر

ولفت إلى أن الرئيس السيسي كان واضحًا في كلمته بشأن قدسية حدود مصر، وقدرة الجيش المصري والشعب على حماية بلدهم، بما يعتبر تحذيرا قويا لكل الجهات التي تسول لها نفسها بتغيير خريطة المنطقة بما يضر الأمن القومي لمصر: «ستظل غزة للفلسطينيين وسيناء للمصريين.. ولن يتم تصفية القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل وهو ما شدد عليه الرئيس إيمانًا منه بصمود الشعب الفلسطيني الذي اعتاد المقاومة وعدم الرضوخ لأية اعتداءات».

وشدد في نهاية حديثه على أن سيناء «خط أحمر» ولن يستطيع أحد أن يغير جغرافية المنطقة لصالحه، موجهاً حديثه للشعب المصري بضرورة دعمهم وتكاتفهم مع الرئيس والقوات المسلحة في ظل تلك الظروف الصعبة، للحفاظ على أمن واستقرار مصر.