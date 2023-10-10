حزب الجيل يشيد بتحركات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

أشادت اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، بتحركات مجلس الوزراء، وما نتج عنها من قرارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة ارتفاعات الأسعار المتوالية خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي نتجت عن أسباب خارجية وداخلية.

تخفيف المعاناة عن المصريين

وقال الدكتور نادر خضر رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، إن أهمية القرارات تنبع من كونها تعالج مجموعة من التكاليف التي يتحملها المصنع خلال مرحلة حصوله على مدخلات الإنتاج، ما يدفعه إلى تمرير أي زيادة بها للمستهلك النهائي، مشيرا إلى أن الحكومة أثبتت بهذه القرارات قدرتها على استيعاب التضخم الذي تعاني منه الدولة حاليا بكافة طبقاتها، وهو تضخم مدفوع بالتكلفة، وليس ناتج عن وفرة سيولة زيادة طلب، ما يستوجب آليات مختلفة في التعامل، وهذا ما جاءت به القرارات، مؤكدا أن الأوقات العصيبة تحتاج لقرارات استثنائية.

دعم تعميق الصناعة وتقوية الإنتاج المحلي

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، أن القرارات جاءت متسقة مع سياسات الحكومة والدولة المستدامة لتحقيق أهدافها المعلنة بأجندة 2030، بالرغم من أنها تعتبر استثناءات في الوقت الراهن، إلا أنها تدعم تعميق الصناعة وتقوية الإنتاج المحلي، من خلال إتاحة الوصول إلى مدخلات الإنتاج والتقنيات المعرفية الخاصة بكل صناعة.

وأوضح نادر خضر ، أن القرارات شملت أحد أهم المطالب التي نادى بها حزب الجيل على مدار مشاركته بالحوار الوطني، وأبرزها ناجي الشهابي رئيس الحزب في أكثر من تصريح له، طالب بضرورة قيام الدولة بدورها الرقابي على الأسواق، وضرورة تواجد حاكم للأسواق من الدولة، انطلاقا من دورها منظم ومراقب للأداء الاقتصادي.