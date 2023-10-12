خالد أبو بكر عن حفل تخريج دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية: مشهد سيكتب في تاريخ مصر

علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي وانتهى قبل قليل، قائلا: «هذا المشهد سيكتب في تاريخ مصر، الترتيب والتنظيم والرسالة والمعنى والقدرة شيء مشرف ويجعلك تقول تحيا مصر من قلبك».

المشهد العام للبلد يعبر عن الاستقرار والقوة

وأضاف «أبو بكر»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه عبر قناة «أون»: «أعتقد أن كل أم مصرية تسمعني اليوم وفقدت ابنها فداءً لهذا الوطن، ستفرح بما رأته وستقول دم ابني لم يذهب سدى، فالمشهد العام للبلد يعبر عن الاستقرار والقوة، وكل أم تحتفل بتخرج ابنها يجب أن تكون فخورة وهو ينتمي إلى المؤسسة العسكرية».

لقطات تاريخية

وتابع: «شاهدنا لقطات تاريخية ولا أعتقد أنها ستنسى في يوم من الأيام وسيبقى دائما في وجدان هذه الأمة لحظة الاحتفال بخمسين عاما على انتصار أكتوبر، والرئيس السيسي صرح بأن كل صراع لا يؤول إلى السلام هو عبث لا يعول عليه، وهذه الكلمة في وقتها وسيسمعها المواطن المصري والمواطن العربي والإقليم من حولنا».