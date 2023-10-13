بعد نجاح «مخصماك».. نوال عبد الشافي تشارك في فيلم «عادل مش عادل»

تُشارك الفنانة نوال عبد الشافي، صاحبة الأغنية الشهيرة «مخصماك»، في فيلم «عادل مش عادل»، كممثلة وليست مغنية، إذ تتواجد بدورٍ رئيسي خلال الأحداث، وتجمعها مشاهد بالفنان أحمد الفيشاوي.

وتُقدم نوال عبد الشافي، خلال الأحداث، أغنية بصوتها، ومن المُقرر تسجيلها خلال الأيام القليلة المُقبلة، إذ أنّ الفيلم دخل مرحلة المونتاج والمكساج، خاصة وأنه جرى الانتهاء من تصويره قبل أيام، حسبما قال المؤلف حسام كمال، لـ«الوطن».

ويُشارك في بطولة فيلم «عادل مش عادل» عدد كبير من الفنانين، بجانب أحمد الفيشاوي، منهم شيري عادل، ومحمود البزاوي، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية طلبة، وأوتاكا وآخرين، والعمل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.

ومن كلمات أغنية مخصماك:

إنت لو كنت بتهتم

إنت لو كان عندك دم

إنت لو بتحس ياعم

هتعرف إيه اللي مزعلني

ما إنت لو كنت بتهتم

ومالية عنيك كنت هتتلم

ده إنت لو كنت بتفهم

متزعلنييش وتدلعني

مخصماك

وابعد عني أنا مش طيقاك

سيبني مش عايزه أبقى معاك

متورينيش وشك تاني.. مخصماك

مجنون بجد أنا مش فهماك

مش عايزة عيني تكون شيفاك

ولا أسمع صوتك في وداني