خالد أبو بكر: كلمة الرئيس السيسي مفادها عدم التخلي عن القضية الفلسطينية

علق الدكتور خالد أبو بكر، على حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات والأكاديميات العسكرية الذي حضره الرئيس السيسي اليوم، قائلًا: «كلمة الرئيس مكتوبة بعناية وكان بها رسائل واضحة، مفادها أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية».

الحدث التاريخي

وأضاف «أبو بكر»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه عبر قناة «on»: «موقفنا مع القضية الفلسطينية هو واجب تعلمناه وتتعلمه الأجيال المقبلة والرئيس السيسي اختار هذا التوقيت وهذا الحدث التاريخي كي يؤكد على شيء ثابت في الوجدان المصري، وهو أننا لن نتخلى عن أشقائنا وأن هذا قدر مصر».

الحقوق الفلسطينية

وتابع، أن مصر تضطلع باتصالاتها كاملة لحماية الحقوق الفلسطينية، وأن إمداد شعبنا في فلسطين بالمواد الغذائية والإمدادات أمر لا مزاح فيه وهو واجب شرعي علينا، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي المكتوبة أو المرتجلة فيها الكثير من المشاعر الوطنية واطمئنان وإعادة اطمئنان للشارع المصري الذي ليس لديه موضوع مهم مثل القضية الفلسطينية، فكل بيت مصري يتكلم عنها، وكان من الطبيعي أن يتحدث رئيس مصر بلسان الشارع كي يطمئن الشارع المصري.