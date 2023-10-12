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مستشار عسكري: ما يحيط مصر من كل الاتجاهات يمثل تحديات تصل لدرجة المخاطر

كتب:

محمد عزالدين
10:30 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
اللواء دكتور محمد زكي الألفي

اللواء دكتور محمد زكي الألفي

قال اللواء دكتور محمد زكي الألفي، مستشار في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن العسكريين لا يقررون الحرب ولكن من يقررها هم السياسيون، ومن ثم يحددون الهدف من الحرب التي ستتم، لكي تسعى القوات المسلحة إلى تحقيقه وبناء عليه تحقيق الهدف السياسي الذي يريده السياسيون.

الحروب لها قواعدها وأصولها

وأضاف «الألفي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن الحرب بغرض الإبادة أو إذابة قضية من الوجود لا تكون حرب ولكن إبادة، فالحرب لها قواعدها وأصولها ولها أخلاقياتها ولها قوانينها.

ولفت أن ما يحيط مصر من كل اتجاهاتها الاستراتيجية يمثل تحديات تصل لدرجة المخاطر، وبالرغم من ذلك نتعامل معها بمنتهى الحكمة بالتعاون الكامل مع كل المسؤولين والجهات كلها، سواء من الأشقاء في المنطقة العربية أو العالم.

إصرار الشعب الفلسطيني

وأوضح أن الشعب الفلسطيني لديه إصرار لذلك متحمل كل الضغوط الممارسة عليه على الرغم من عدم إنسانية ولا حقوق للإنسان، حتى الدول أو بعض المنظمات بدأت تعيد النظر إلى صالح الشعب الفلسطيني لأنه يتعرض لقسوة شديدة.

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