«صحة دمياط»: الكشف الطبي بالمجان على 1120 مواطنا بعزبة 8 بكفر سعد

أطلقت مديرية الصحة في دمياط، قافلة طبية إلى عزبة 8 بكفر سعد ضمن قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوقيع الكشف الطبي وإجراء تحاليل وأشعة وفحوصات شاملة بالمجان على 1120 مواطنا.

استمرار إطلاق عيادات متنقلة إلى قرى دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط في بيان، اليوم، استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

قافلة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه جرى إطلاق قافلة بعزبة 8 بمركز كفر سعد، خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطة شهر أكتوبر الجاري، إذ تردد عليها 1120 مواطنًا جرى توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، إذ جرى تحويل عدد 14 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد 5 حالات بالإضافة إلى إجراء 268 تحليلا معمليا وفحص 12 حالة بالأشعة و34 حالة أخرى بالسونار.