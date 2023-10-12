نائب: كلمة الرئيس حملت رسائل هامة بشأن حقوق الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته

أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023، مؤكدا أنها وجهت رسائل حاسمة بشأن الدفاع عن القضية الفلسطينية واعتبارها قضية مصيرية ورفض تصفية القضية، وعدم التفريط في شبر في سيناء الحبيبة.

كلمة الرئيس السيسي أكدت أن الجيش سيظل الدرع والسيف للوطن

وقال البنا، إن كلمة الرئيس السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، رسالة قوية بأن جيش مصر القوي سيظل الدرع والسيف والحامي لأرض الوطن، مشيرا إلى أن الكلمة أيضا وجهت إلى ضرورة الحذر من الشائعات التي تثار من هنا وهناك في ظل هذه الظروف والتحديات الصعبة، وأهمية الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة

وأشار عضو مجلس النواب، في بيان، إلى أهمية تأكيد الرئيس السيسي على أن موقف مصر ثابت وراسخ بشأن تأمين حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية، وأن مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية، موضحا أن كلمة الرئيس تؤكد على إصرار مصر ودفاعها عن القضية الفلسطينية ورفض العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، مشيدا بقول الرئيس: «مصر استقبلت 9 ملايين مواطن لاجئين بسبب ظروف أمنية.. ولكن نزوج الفلسطينيين مختلف لأنه مرتبط بتصفية القضية من الأساس».

وأكد أهمية دعوة الرئيس كافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي، وتأكيد الرئيس السيسي أن مصر مستعدة للوساطة بالتنسيق مع كل الأطراف الإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط.