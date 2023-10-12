عاجل.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 1569 شهيداً و7212 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 1569 شهيداً و7212 مصابا.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية

وبحسب بيان الوازرة، فان حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1537 شهيدا، فيما بلغت الحصيلة بالضفة الغربية 32 شهيدا وأكثر من 600 جريح، وصل منهم إلى المستشفيات 190.

وفي سياق متصل أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاذاة قريتي طورة وظهر المالح، جنوب غرب جنين.

المواجهات اندلعت بمحاذاة جدار الفصل والتوسّع العنصري

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية ومحليةأن المواجهات اندلعت بمحاذاة جدار الفصل والتوسّع العنصري المقام على أراضي القريتين، وأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وأقامت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريا على الطريق الرابط بين القريتين والقرى والبلدات المجاورة، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها، والتدقيق في هويات المواطنين.