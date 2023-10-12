استشهاد فلسطيني ووالده برصاص مستوطنين أثناء تشييعهم جنازة 4 شهداء بنابلس

أطلق مستوطنون الرصاص على المواطن الفلسطيني إبراهيم أحمد محمود وادي، 62 عاما، ونجله أحمد، 25 عاما، ما أدى إلى استشهادهما، خلال هجوم من المستوطنين على موكب تشييع جثامين أربعة شهداء من قرية قصرة، جنوب نابلس، كانوا قد ارتقوا شهداء أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

مستوطنون يطلقوا النار على جنازة

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن المستوطنون هاجموا موكب التشييع، وذلك في حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مفترق قريتي قبلان والساوية، جنوب نابلس.

الجنازة غيرت طريقها واستهدفها المستوطنون

وذكر هاني عودة، رئيس مجلس قرية قصر، تفاصيل الجريمة، مشيرًا إلى أن موكب تشييع الشهداء الأربعة، كان من المقرر أن يمر من قرية ياسوف إلى زعترة، ومن ثم يسلك طريق بين قريتي قبلان واللبن الشرقية، ولكن بعد إخبارهم بتواجد المستوطنين على زعترة جنوب نابلس، اضطروا لتغيير الوجهة وسلك طريق آخر ليتفاجؤوا بالمستوطنين عند مفترق قرية قبلان، حيث أغلقوا الطريق بالحجارة والإطارات المطاطية، قبل أن يهاجموا الجنازة بإطلاق الرصاص صوب المركبات بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة مواطن وابنه بجروح حرجة، قبل الإعلان عن استشهادهما متأثرين بإصابتهما.