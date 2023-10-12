متحف سوهاج القومي ينظم محاضرة عن «زينة المرأة في مصر القديمة»

نظم متحف سوهاج القومي، اليوم، محاضرة بعنوان «زينة المرأة في مصر القديمة» ألقاها مجدي البدري، مدير عام إدارة البعثات والحفائر بمنطقة آثار سوهاج.

شملت المحاضرة الأدوات التي استخدمتها المرأة قديما في التزين وتطور أدوات الزينة في العصور المختلفة، ومدى اهتمام المرأة المصرية القديمة بأدوات الزينة.

معرض فني لطلاب وخريجي التدريب الصيفي 2023

وافتتح اليوم بمتحف سوهاج القومي، معرض فني لطلاب وخريجي التدريب الصيفي 2023 بكليات «الآثار والترميم والتاريخ والإرشاد السياحي» المرحلتين الأولى والثانية، حيث قام بافتتاحه علاء القاضي، مدير عام متحف سوهاج القومي، ومجدي البدري، مدير عام إدارة البعثات والحفائر بمنطقة آثار سوهاج سابقًا.

احتفالات متحف سوهاج بانتصارات أكتوبر

وفي سياق متصل، وبمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد، أكد علاء القاضي، مدير عام متحف سوهاج القومي، أن متحف سوهاج القومي نظم ورشة فنية لعمل نماذج لعلم مصر ورسم وتلوين نماذج لمعدات حربية، بحضور طلاب مدرسة مصعب بن عمير، مشيرا إلى أن المتحف استقبل في إطار أنشطته التثقيفية زيارة من مدرسة اللغات التجريبية بالمراغة، حيث تم اصطحاب الطلبة بجولة إرشادية تعرفوا فيها على مقتنيات المتحف المتميزة.