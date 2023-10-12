درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات.. تصل لـ35 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بداية من اليوم حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الأرصاد أنّ درجات الحرارة اليوم على القاهرة والوجه البحري العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية، السواحل الشمالية 27 - 22 درجة مئوية، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 - 25 درجة مئوية، شمال الصعيد 31 - 20 درجة مئوية، ومناطق جنوب الصعيد 35 - 25 درجة مئوية.

ولفت خبراء الهيئة، إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن تسجيل نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشعر المواطنون اليوم بـ طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة اليوم خلال ساعات النهار والذروة على النحو التالي:

القاهرة 30 - 22

العاصمة الإدارية 30 - 21

أكتوبر 31 - 21

بنها 30 - 22

دمنهور 29 - 21

وادي النطرون 31 - 22

كفر الشيخ 29 - 21

المنصورة 29 - 22

الزقازيق 30 - 22

شبين الكوم 30 - 21

طنطا 29 - 21

دمياط 28 - 22

بورسعيد 27 - 22

الإسماعيلية 30 - 20

السويس 30 - 21

العريش 29 - 20

رفح 28 - 21

رأس سدر 33 - 23

نخل 30 - 16

كاترين 25 - 16

الطور 28 - 22

طابا 31 - 24

شرم الشيخ 34 - 26

الإسكندرية 27 - 21

العلمين 26 - 21

مطروح 27 - 20

السلوم 26 - 18

سيوة 30 - 17

رأس غارب 32 - 25

الغردقة 33 - 25

سفاجا 32 - 25

مرسى علم 33 - 26

شلاتين 34 - 25

حلايب 32 - 26

أبو رماد 33 - 25

رأس حدربة 31 - 26

الفيوم 30 - 20

بني سويف 31 - 20

المنيا 32 18

أسيوط 31 - 19

سوهاج 34 - 21

قنا 36 - 22

الأقصر 35 - 23

أسوان 35 - 240 الوادي الجديد 33 - 20

أبو سمبل 35 - 25.