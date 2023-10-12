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تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023.. خطوات ضبطها لمتابعة الأحداث العربية والعالمية

كتب:

صفية النجار
07:06 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

يبحث كثيرون عن تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023، عبر محرك «جوجل»، حيث تعمل على تغطية الأحداث العربية والعالمية، لحظة بلحظة وتنقل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والحرب على قطاع غزة، فضلا عن الأحداث الأخرى في مناطق الصراع والنزاع وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية.

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

وفي السطور القادمة، تستعرض «الوطن»، تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 على القمر الصناعي نايل سات، ضمن خدماته الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، وفق موقع القناة، والتي جاءت على النحو التالي:

طريقة طبط تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

ويمكن للراغبين في ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية من خلال الآتي:

التردد: 11747.

معدل الترميز: 24500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط قناة القاهرة الإخبارية

ويمكن ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية باتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على القائمة أو MENU .

- اختيار INSTALLATION

- يجرى فتح قائمة الترددات، وادخال تردد قناة القاهرة الاخبارية.

- وسوف يتم تنزيلها على القناة.

قناة القاهرة الإخبارية من أشهر القنوات 

وتعد قناة القاهرة الإخبارية من أهم القنوات التي انتشرت بشكل كبير وفي وقت قصير، وجذب الملايين من مختلف دول العالم لمشاهدتها، لكونها وتركز على تقديم محتوى هادف ومعلومات دقيقة وموثوقة للمشاهد، وتُحيط بجميع الأحداث التي تجرى على المستوى المحلي والعالمي، وتمتلك فريق عمل مميز من المراسلين المحترفين الذين يقومون بنقل الأحداث الجارية على مدار الساعة.

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