خبراء: تفوقت على المنافسين.. وسياستها التحريرية تتسم بالمهنية والاحترافية

هناك فى فلسطين.. معركة مشتعلة ما بين صواريخ وقذائف وأعيرة نارية لا ترحم صغيراً أو كبيراً، مقاومة فلسطينية تبحث عن حقوق شعبها المهدرة، وترد إسرائيل بلا هوادة ودون رحمة، تهدد وتتوعد بسقوط المزيد من الضحايا.

وفي قلب الحدث كانت هناك قناة «القاهرة الإخبارية»، تنقل كل ما يحدث وما يدور لحظة بلحظة، من خلال شبكة مراسليها الموجودين هناك، يتجاوزون خط النيران، يحاولون تفادى طلقات الرصاص، كل ذلك بهدف نقل ما يحدث فى غزة إلى الشاشة، وتقديم الحقيقة كاملة من خلال بث مباشر، معلومات يلتقطها المذيعون بالقناة، وداخل الاستديوهات تكون هناك تغطية شاملة ومتابعة بالمعلومات الدقيقة والتحليل الموثق.

وحسب خبراء إعلام لـ«الوطن» فإن ما تقوم به «القاهرة الإخبارية» من متابعة شديدة الدقة والصدق للأزمة الفلسطينية، أمر يدعو للفخر والثناء على كل العاملين بها من مذيعين ومراسلين وغيرهم ممن يقفون خلف الكاميرات، نظرا لأدائهم الذى تميّز باحترافية ومهنية على أعلى مستوى، الأمر الذى جعل القناة منافسا قويا لكبرى القنوات الإخبارية، بل وتميزها عنهم بأنها شاشة تعمل دون أجندات مسبقة، ولكن كل ما يهم هو الصدق فى كل ما يقال من خلالها ومن ثم الحرص على عدم الوقوع فى فخ التضليل أو نشر أخبار زائفة.

«عبدالمجيد»: القناة أثبتت كفاءتها ولم تقع فى فخ التضليل

أشادت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقاً، بالتغطية التى تقوم بها قناة القاهرة الإخبارية، ومتابعة الأزمة المشتعلة فى فلسطين، من موقع الأحداث نفسها، من خلال شبكة من المراسلين على مستوى عالٍِ من المهارة والاحترافية فى نقل كل ما يدور بدقة وصدق شديدين، فى تحد لكل المخاطر التى قد تواجههم هناك، وهو أمر يستحق الثناء عليه، حسب قولها.

ووصفت ليلى عبدالمجيد كل المراسلين الموجودين هناك فى أرض فلسطين بـ«الأبطال» الذين ينقلون الحقيقة وكل ما يدور أولاً بأول، وهم «تحت القصف والضرب» لانشغالهم بتقديم رسالتهم التى يعملون من أجلها، والإيمان بأن من حق المشاهد معرفة ما يحدث فى التو واللحظة.

وشددت «عبدالمجيد» لـ«الوطن» على أن ما تقوم به «القاهرة الإخبارية» سواء من تغطية حية داخل غزة، أو من داخل الاستديوهات ومتابعة الحدث بالتحليل والتدقيق من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين من كل أنحاء العالم، ووجود ضيوف على أعلى قدر من الأهمية ينقلون آراءهم ويقدمون شرحاً وافياً لكل ما يدور، يعد دليلاً على «الاحترافية» التى تتمتع بها القناة التى تضم مجموعة من المتميزين سواء من مراسلين أو مذيعين على قدر كبير من الوعى والمسئولية.

واستطردت بقولها «ما يحدث بالفعل من قِبل القاهرة الإخبارية، هو شغل احترافى على أعلى مستوى، ونافست القاهرة الإخبارية عدداً من القنوات الكبرى التى كانت تتباهى بعظمة مراسليها فى كل أنحاء العالم وفى القلب منها فلسطين، ومن ثم نجحت «القاهرة الإخبارية» فى إثبات كفاءتها من خلال إصرار مراسليها على نقل ما يحدث دون خوف ولا ينظرون إلا لعملهم فقط ونقل الحدث بأمانة».

ورأت «عبدالمجيد» أن تميز «القاهرة الإخبارية» ظهر كذلك فى فكرة عدم الانصياع لأى أخبار زائفة أو وهمية وعدم الوقوع فى فخ التضليل، أو الانسياق وراء السوشيال ميديا وكل ما ينتج عنها، والتركيز فقط على الصدق والدقة فى كل ما يُنقل على شاشتها من معلومات وأخبار وما يترتب عليه من تحليلات قوية وموثقة، الأمر الذى يجعلنا نفخر بوجود قناة تعمل بكل هذه الاحترافية.

«يونس»: موضوعيتها ومهنيتها يجب أن تُدرس

وقالت الدكتورة إلهام يونس، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالمعهد الدولى للإعلام، إن ما تقوم به قناة القاهرة الإخبارية فى شأن متابعة الأزمة الدائرة على أرض فلسطين، أمر يشعر الجميع بالفخر، باعتبارها أصبحت من القنوات الاستثنائية المميزة التى حجزت لنفسها مكانة لدى المشاهدين فى مختلف الدول، لما تتمتع به من موضوعية وأمانة وصدق فى نقل الحدث، بعكس بعض القنوات الإخبارية الكبرى التى تعتمد على أجندات بعينها هى التى تحركها فى تغطية مثل هذه القضايا.

وأشارت «إلهام» لـ«الوطن» إلى أن موضوعية «القاهرة الإخبارية» التى اعتمدت على نقل الحقيقة والحدث سواء من داخل أرض المعركة نفسها، أو من خلال المتابعة عليه بتقديم تحليلات شديدة الدقة، جعلت المشاهد يثق بها ويجلس أمام شاشتها لمتابعة كل ما يدور، وهو يعى جيداً ويثق أن كل ما يسمعه ويراه هو الحقيقة التى لا تقبل الشك.

وأكدت أن «القاهرة الإخبارية» تعمل من خلال أُطر موضوعية ومهنية بشكل يُدرس بالفعل بكل ما تتمتع به من مهنية واحترافية فى الأداء، ونجحت فى تقديم تغطية متكاملة سواء على المستوى المصرى والعربى والغربى، وحجزت مكانتها فى الأوساط المختلفة من خلال تقديم تغطية تُغنى المشاهدين عن متابعة أى قنوات أخرى، ومن ثم أصبحت قناة القاهرة الإخبارية جاذبة بشكل كبير لكل مواطن يريد معرفة ماذا يحدث دون تهويل أو تهوين، فى ظل وجود مراسلين على قدر عالٍ من الكفاءة والمهنية.