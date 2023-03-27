الشاعر بهاء الدين محمد يشيد بمسلسل مذكرات زوج: «هادف وناجح ويحمل رسالة»

أشاد الشاعر الغنائي الكبير بهاء الدين محمد بالنجمة التونسية عائشة بن أحمد وتألقها في مسلسل مذكرات زوج الرمضاني، مؤكدا أنه يحب ملامح وجهها الطيبة، كما أشاد في الوقت نفسه بأغنية التتر التي قدمها حميد الشاعري وتامر حسين وعزيز الشافعي، وبمنتج العمل تامر مرتضى وارتباط اسمه بالكثير من الأعمال الهادف والناجحة التي تحمل رسالة.

وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قائلا: «عائشة بن أحمد من الوجوه اللي جمالها طيب واللي بأحب طلتها جدا واكتشفت ناس كتير بيحبوها وفجأة عملت دور في مسلسل مذكرات زوج خليتني كل شوية أقول للشخصية اللي عايشاها في المسلسل في كل مشهد وبعد كل كلمة تنطقها أقولها يا غبية، وبعد ما أغلط فيها جامد أفتكر إنها هي بطل مسلسل فكرته مهمة للكاتب الكبير أحمد بهجت و طارق لطفى و خالد الصاوي والعبقرية سماء إبراهيم والمخرج تامر نادي وبيقدموا عمل مهم مذكرات زوج وكل اللي شارك في العمل وحميد الشاعري وتامر حسين وعزيز الشافعي وكلهم حلوين وبرضة حأقولها يا غبية ولاحظت في أكتر من عمل مهم ألاقي اسم المنتج تامر مرتضى والرجل ده ذوقه حلو وفاهم هو بيعمل إيه»

في الوقت نفسه استطاعت الحلقات الأولى من مسلسل مذكرات زوج التواجد بصفة دائمة ضمن التريند المصري وحققت حلقاته إشادات كبيرة بين الجماهير ووسائل التواصل الاجتماعين حيث أنه مسلسل مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك. ويخرجه تامر نادي.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج من بطولة النجوم طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد. ويشارك في بطولته كل من سما إبراهيم وادوارد وعمر الشناوي وسارة الشامي وجيهان الشماشيرجي وفدوى عابد وعلى الطيب وعدد كبير من النجوم، ويتم عرضه عبر مجموعة قنوات cbc ومنصة watch it.