إنجازات 10 سنوات.. إنشاء وتطوير المستشفيات ومدينة الدواء

شهدت الدولة المصرية العديد من الإنجازات على مستوى القطاع الصحي، خلال السنوات الـ10 الماضية، لتوفير بيئة صحية وبنية صحية مؤسسية وهيئة طبية مدربة ومؤهلة بهدف توفير خدمات صحية عالية الجودة لجموع المصريين عبر تحديث المرافق الطبية وإمدادها بأحدث التجهيزات والمعدات اللازمة، إذ قامت الدولة بإنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات.

تطوير مستشفيات الصدر بـ376.8 مليون جنيه

ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، امتدت جهود الدولة لمستشفيات الحميات، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 590.3 مليون جنيه خلال الفترة 2014 - مارس 2023، كما جرى تطوير العديد من مستشفيات الصدر بتكلفة إجمالية 376.8 مليون جنيه.

ووفقًا لوزارة الصحة والسكان، فإن السنوات الماضية شهدت العديد من الإنجازات، منها:

- 2005 مستشفيات في مصر.

- 2 مليون مريض جرى علاجهم على نفقة الدولة في عام 2022، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 14.5 مليار جنيه.

- 131.5 ألف سرير في المستشفيات عام 2021

- مدينة الدواء جيتوفارما: أكبر المدن من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة 180 ألف متر مربع.