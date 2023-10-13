أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. انخفاض عيار 21

كشفت بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، أنّ المعدن الأصفر يشهد حالة من التذبذب في السوق المصرية ومحلات الصاغة، بين ارتفاع وانخفاض، وذلك خلال التعاملات الصباحية، ليسجل سعر الجرام لعيار 21 نحو 2310 جنيهات، بانخفاض نحو 20 جنيهًا عن أسعار ختام التعاملات المسائية، ونحو 70 جنيهًا عما سجلته أسعار التعاملات الصباحية، أمس.

أسعار الذهب اليوم

ويشهد سعر جرام الذهب حالة من التذبذب يومًيا، ذلك عبر مؤشرات الصعود والهبوط المستمر، حيث رصدت «الوطن» أسعار الذهب، خاصة عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، إذ خسر المعدن الأصفر أمس، نحو 50 جنيهًا للجرام، بداية من عيار 24، الأكثر نقاءً، وحتى عيار 12، وجات الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب لعيار 24 الأكثر نقاءً، 2640 جنيها للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1980 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14، 1540 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 18 ألفًا و480 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات أمس، لتسجل 1873 دولارا للأوقية.