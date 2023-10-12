أسعار الذهب اليوم.. اعرف الجنيه وعيار 21 بكام لو بتستثمر فلوسك

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب على إثر الأحداث العالمية التي يشهدها العالم، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2345 جنيه، وذلك بعد أن تخطى حاجز الـ2380 أمس وفي بداية تعاملات اليوم، وذلك عقب موجة مستمرة من الانخفاض خلال الأسابيع الماضية.

أسعار الذهب اليوم الخميس 12-10-2023

ولكون الذهب أحد أهم السلع التي يهتم الجمهور بمعرفة أسعاره، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الخميس 12-10-2023، لكونه يرتبط بالاستثمار والادخار وعمليات البيع والشراء وفق الحاجة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 2345 جنيها، في محلات الصاغة دون مصنعية أو ضريبة دمغة أو قيمة مضافة، وفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2680 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 2010 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1568 جنيها للشراء.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18760 جنيها.

أما سعر الأوقية بلغ اليوم 1874 دولارا.