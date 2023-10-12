حاتم المليجي: كلمة الرئيس السيسي شاملة وداعمة للسلام العادل في فلسطين

ثمن النائب حاتم المليجي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية مشدداً على أن مصر على استعداد للقيام بدور الوساطة بين جميع الأطراف من أجل العودة القضية الفلسطينية إلى مائدة المفاوضات مرة أخرى وإحياء خيار السلام.

السلام العادل هو الحل في فلسطين

وأشاد النائب حاتم المليجي، بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني.

مصر لا تتخلى عن القضايا العربية

وقال النائب بمجلس الشيوخ، إن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتسعى دائمًا للتوصل لحل وتسوية عبر المفاوضات التى تفضى إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح النائب بمجلس الشيوخ أنه لا يمكن لأحد المزايدة على الموقف المصري الداعم عبر التاريخ للقضية الفلسطينية، محذرًا من أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ينتهك كافة المواثيق الدولية.