المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان: الرئيس السيسي حكيم رغم الظروف الملتهبة

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثبت من خلال كلمته التي ألقاها في حفل تخرج الكلية الحربية أنه رئيسًا حكيمًا في ظل الظروف الملتهبة من حوله، كما أنه أرسل إشارات للشعب المصري كي يطمأن أن مصر دائمًا مؤمنة.

رسالة للمجتمع الدولي

كما أوضح أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل إلى المجتمع الدولي بألا يقف مكتوف الأيدي أمام ما يحدث في فلسطين، خاصة أن تلك الأحداث له تداعيات صعبة على الجميع، ولابد من الوصول لحل لتلك الأزمة ومنع الأمور من التصاعد.

وأشار إلى أن الرئيس كان حريصًا على أن يوضح مدى خطورة فكرة نزوح الفلسطينيين إلى سيناء، على القضية الفلسطينية التي ستظل مصر تدافع عنها إلى الآبد، مشددًا: «كلمة الرئيس السيسي حملت إشارة واضحة لبعض الدول العربية للتدخل في تلك الحرب المؤسفة».

كما اكد أن ما يحصل في فلسطين الآن هو جريمة إنسانية لا يمكن أن يتم التهاون معها، وأضاف أنه لابد ان تدخل قوات حفظ السلام من أجل وقف تلك الحرب الجارية على الأراضي الفلسطينية.

وأشار رئيس المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن خطاب الرئيس السيسي اليوم في حفل تخرج الكلية الحربية حمل أيضا رسائل للمصريين تؤكد على جاهزية القوات المسلحة المصرية، وأن مصر لا ولن تسمح بالمساس بأراضيها ولن تتراجع عن موقفها تجاه القضية الفلسطينية، تلك القضية التي تمس كل العرب وليس فقط الفلسطينيين، لأنها جزء لا يتجزء من الهوية العربية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد على أن الدولة المصرية حريصة على توصيل المساعدات الإنسانية للأهالي في قطاع غزة، بالإضافة، ومن صعيد آخر، اكد الرئيس السيسي على أهمية تلاحم الجبهة الداخلية للشعب المصري.