عاجل.. الزمالك يبلغ أحمد فتوح بقرار نهائي بشأن تجديد عقده

أبلغ مسؤولو نادي الزمالك أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقرار عاجل بشأن تجديد عقده خلال الفترة الحالية، في ظل انتهاء عقد اللاعب مع النادي بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق للاعب الرحيل عن النادي بشكل مجاني.

قرار الزمالك بشأن تجديد عقده

وقال مصدر مسؤول بالزمالك، لـ«الوطن سبورت»، إن مسؤولي اللجنة الثلاثية أبلغوا أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بتأجيل ملف تجديد عقده خلال الفترة الحالية، لحين تواجد مجلس جديد خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن اللاعب عن طلباته المالية في جلسته مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

أضاف المصدر أن أحمد فتوح، ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وأبلغ مسؤولي النادي خلال جلسته أنه مستمر مع الفريق، ويرغب في الاستمرار ضمن صفوف النادي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب يرفض فكرة اللعب لأي ناد داخل مصر، ويرغب في الاستمرار في الزمالك.