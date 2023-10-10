سر بكاء أحمد سليمان في مؤتمر قائمة حسين لبيب قبل انتخابات الزمالك

أيام قليلة، تفصل نادي الزمالك عن إقامة الانتخابات، المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري، حيث تجري الأمور على قدم وساق قبل العُرس الانتخابي للقلعة البيضاء، وكشف الستار، المشرحين الفائزين في الانتخابات.

لماذا بكى أحمد سليمان قبل انتخابات الزمالك؟

مؤتمر صحفي أقامته قائمة حسين لبيب الموحدة اليوم، لإعلان كافة تفاصيل الحملة الانتخابية، إلا أن المؤتمر، شهد موقفا إنسانيا كان بطله أحمد سليمان المرشح على منصب العضوية فوق السن.

أحمد سليمان الذي قرر مع حسين لبيب توحيد الصف والتعاون في قائمة واحدة، لم يستطع تمالك دموعه خلال فعاليات المؤتمر بسبب موقف مؤثر كان يرويه، فالبداية كانت مع صعود الإذاعي الزملكاوي الكبير فهمي عمر إلى المنصة، والحديث عن نادي الزمالك، معربًا عن حزنه بسبب عدم دخوله نادي الزمالك لسنوات طويلة.

وتحدث أحمد سليمان عن الإذاعي فهمي عمر الشهير بـ«شيخ الإذاعيين» مؤكدا أنه تأثر بسؤاله له: «هو أنا هدخل نادي الزمالك قبل ما أموت؟».

أسماء قائمة حسين لبيب قبل انتخابات الزمالك

وتضم قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك، كلا من:

حسين لبيب: رئيس مجلس إدارة.

هشام نصر: نائب رئيس مجلس إدارة.

حسام المندوه: أمين صندوق

الأعضاء فوق السن: أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق.

الأعضاء تحت السن: رامي نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر.