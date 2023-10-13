عودة المياه إلى 6 مناطق متضررة من أعمال الصرف الصحي في مدينة السلام

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه قطر «1000مم» بسبب أعمال الصرف الصحي في مدينة السلام، وجرى إعادة ضخ المياه مرة أخرى.

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنها قامت بالدفع بكل المعدات والفنيين والمهندسين لإنهاء الأعمال قبل الموعد المحدد بـ4 ساعات، وأعربت الشركة عن أسفها للمواطنين بسبب فترة انقطاع المياه.

أكدت الشركة عودة المياه للمناطق المتضررة، وهي مساكن أطلس، المحمودية، اسكندرية، الجمهورية والقاهرة، ومناطق الشواكر، محطة الصرف الصحي عقد 16 الجبل الأصفر.