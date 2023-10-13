بدء انتخابات التجديد النصفي لاختيار نقيب الأطباء ونصف المجلس اليوم

تشهد النقابة العامة للأطباء، اليوم الجمعة، انعقادها لانتخابات التجديد النصفي تحت إشراف قضائي كامل، إذ دعت النقابة أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وصناديق الاقتراع.

انتخابات نقابة الأطباء

ويتم انتخاب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، في انتخابات النقابة اليوم، فضلا عن نقباء الفرعيات ونصف مجالس النقابة في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

انتخابات الأطباء

كانت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الأطباء، أكدت أنّ التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية، سيبدأ اليوم الجمعة 13 أكتوبر، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

ونوهت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الأطباء، بأنّه إذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

وحتى يتمكن الطبيب من الإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، يجب أن يكون مسجلًا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا، فضلا عن سداد اشتراك النقابة حتي عام 2022، إذ يمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.