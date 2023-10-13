لليوم التاسع.. «الوطنية للانتخابات» تفتح أبوابها أمام راغبي الترشح للرئاسة

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أبوابها، لليوم التاسع تواليا، لتلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لمن استوفوا أوراقهم.

ويترأس لجنة تلقي طلبات الترشح، المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، التي بدأت تلقي طلبات الترشح من الخميس الماضي، وتستمر حتى غد السبت، من الساعة التاسعة صباحاً حتي الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير، حتة الثانية ظهرا.

الهيئة تلقت 3 طلبات ترشح

ووفقاً لما صرح به المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن اللجنة لم تتلق سوى 3 طلبات ترشح، من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، والمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة.

وينص القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يجري توثيقها على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.