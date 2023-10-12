ماذا بعد تقديم الأوراق وغلق باب الترشح؟.. «الوطنية للانتخابات» توضح

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب تلقي طلبات الترشح والمحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بموجب قرارها رقم 5 لسنة 2023، التي ستنتهي في يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرا، وعقب غلق باب الترشح، والانتهاء من فحص أوراق المرشحين، سيتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، وفقا لما حددته الهيئة في جدولها الزمني بشأن مواعيد وإجراءات الانتخابات الرئاسية، يوم 16 أكتوبر الجاري.

اعلان القائمة النهائية في 9 نوفمبر

وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين وعدد التزكيات والتأييدات التي حصل عليها كل مرشح، سواء من مجلس النواب أو المواطنين، فيما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 9 نوفمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من ذات اليوم.

باب الاعتراضات

وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، باب تلقي اعتراضات المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، على بعضهم البعض على مدار يومي 17 و18 أكتوبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم الفصل في هذه الاعتراضات وإخطار من يتم استبعاده من الترشح يوم 22 أكتوبر الجاري.

ووفقا لقرار الهيئة رقم 11 لسنة 2023، يحق لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر مع بیان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها، ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها.

كما تتولى الهيئة فحص طلبات الترشح، والفصل في الاعتراضات التي تقدم وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، ويتم إخطار المستبعد يوم 22 أكتوبر ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومى 23 و24 أكتوبر وتبت الهيئة فى التظلم يوم 26 وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو اخطاره بالمثول أمامها.