ورشة عمل عن آلية التعامل مع الإعلانات في 4 محافظات لتطوير مواردها الذاتية

نظّم برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ورشة عمل حول «آلية التعامل مع الإعلانات وأماكن الانتظار» في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، بحضور مسؤولي الإعلانات، في إطار خطة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا، والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بدعم وتنمية قدرات المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية الذاتية بأشكالها المختلفة من رسوم وإيرادات وموارد محلية.

دعم المحافظات

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنّ دعم المحافظات وتمكينها من إدارة عملية التنمية من خلال تنمية وتطوير مواردها الذاتية وتحديد الرسوم والموارد التي تحصلها يقع على أولويات خطة عمل وزارة التنمية المحلية، لتحقيق تحوّل تدريجي نحو اللامركزية المالية، منوهًا بتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على الخزانة العامة، والتحويلات المركزية على نحو يُسهم في تمكين المحافظات من سرعة الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.

برنامج التنمية المحلية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال ممثلي الوزارات أعضاء اللجنة كان بالتعاون مع البنك الدولي، مشيرا إلى أنّهم بدأوا بالفعل في إعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات في ضوء الخبرة المكتسبة من التطبيق في محافظتي سوهاج وقنا وجارٍ مراجعتها بصورة نهائية تمهيدًا لإطلاقها من خلال استراتيجية مشتركة بين وزارتي المالية والتنمية المحلية لتنمية الموارد المحلية بالمحافظات المصرية.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أنّ البرنامج يتابع تنفيذ خطط لتنمية الموارد الذاتية على مستوى الوحدات المحلية «مراكز وأحياء» بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال رفع كفاءة الوحدات المحلية في تحصيل الإيرادات المحلية من الإعلانات وأماكن الانتظار ومن ثم زيادة حصيلتها من تلك الموارد.

قانون الإعلانات

وأضاف مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن ورشة العمل تناولت مناقشات حول قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والشكل المؤسسي المطلوب على مستوى الديوان العام والمراكز والاحياء ودورة العمل الخاصة بالإعلانات في ظل القانون المنظم، وكيفية إجراء الحصر الميداني من قبل المختصين والتعامل مع الإعلانات المخالفة، كما تم تناول أنواع الإعلانات وكيفية التعامل معها، وتصنيف الطرق والشوارع لفئات، وآلية الطرح والإسناد في ظل القانون واللائحة التنفيذية المنظمة، وأيلولة الإيراد وتصنيف بنوده من رسم للاعلانات وكذا مقابل مباشرة الإعلان وتوضيح ما يؤول للموازنة العامة وما يؤول لصندوق الخدمة.

قانون انتظار المركبات

وقال الدكتور هشام الهلباوي أنه تم مناقشة قانون انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وآلية إجراء الحصر الميداني للاماكن التى تصلح كأماكن انتظار، الكيفية القانونية لإجراء الطرح والتعاقدات لاماكن الانتظار، وكذلك إيلولة الإيراد ونصيب المحافظة من الإيرادات في ظل القانون، وكذا آلية تطبيق ساحات الانتظار بمراكز وأحياء المحافظات الأربعة، فضلاً عن مناقشة كل الجوانب القانونية المتعلقة بآليات عمل الاعلانات وأماكن الانتظار، وفقا لقانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، وكذا قانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 ولائحتهما التنفيذية.