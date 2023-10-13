فرصة ذهبية.. كيف تربح 3600 جنيه شهريا من بنك مصر؟

يقدم بنك مصر، فرصة ذهبية للاستثمار في شهادات الادخار، بفائدة كبرى قدرها 22% سنويًا، وتعد تلك الفرصة، بمثابة استثمار آمن ومضمون للأشخاص الذين يرغبون في استثمار أموالهم، بعيدًا عن مغامرات النصابين والمستريحين الذين ينصبون الفخاخ لسرقة أموال الضحايا.

كيفية ربح 3600 جنيه شهريا

ويستطيع المواطن الراغب في شراء شهادة ابن مصر بمبلغ 200 ألف جنيه، أنّ يربح 3600 جنيهًا شهريًا بفائدة سنوية قدرها 22%، وبالتالي يحصل المواطن على هامش ربح ثابت ومضمون ويستطيع أن يصرف العائد شهريًا.

«الوطن» تنشر تفاصيل شهادات الادخار في بنك مصر، وهي كالتالي:

- شهادة ادخار ابن مصر

- يمكن استرداد قيمة شهادة ابن مصر أو جزءًا منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- سعر الفائدة على شهادة ادخار ابن مصر يصل لـ 22% سنويًا لدورية الصرف الشهرية، وذلك خلال العام الأول، 18% خلال العام الثاني و16% بالعام الثالث.

- عائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويًا خلال فترة الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة القمة

- تصدر شهادة ادخار القمة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الاستثمار في شهادة القمة إلى 3 سنوات.

- يسجل الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تتميز بسعر الفائدة الثابت طوال فترة الشهادة، ويُصرف العائد شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

شهادة أمان المصريين

- يصدرها بنك مصر لدعم مبادرة الشمول المالي.

- شهادة ادخار أمان المصريين عبارة عن شهادة اسمية بالجنيه المصري.

- تشمل وثيقة تأمين على الحياة.

- تدخل السحب على جوائز قيمة.

- الفائدة 19% سنويًا.