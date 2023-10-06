فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023.. خطوات الاستعلام إلكترونيا

أيام قليلة تفصلنا عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023، إذ ينتظر الكثير من المواطنين موعد إصدارها، حتى يجري دفعها تجنبًا لفصل خدمة الهاتف الأرضي، التي تؤدي إلى فصل الإنترنت المنزلي، الذي أصبح لا يمكن الاستغناء عنه خلال السنوات القليلة الماضية.

وتحرص الشركة المصرية للاتصالات، على إصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 من كل شهر، ونوضح من خلال هذا التقرير، موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023، وفق ما أعلنته الشركة عبر الموقع الرسمي الخاص بها كالتالي:

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023

تسعى الشركة المصرية للاتصالات إلى إصدار فاتورة التليفون الأرضي في الموعد المحدد لها كل شهر، وبالنسبة لـ فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023، تُصدر يوم 15 أكتوبر الجاري.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023

- يدخل الراغبون في الستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، على الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من هنا.

- الدخول على الأيقونة الخاصة بالتليفون الأرضي.

- الضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن الفاتورة.

- إدخال كود المنطقة.

- إدخال رقم الهاتف الأرضي.

- الضغط على الاستعلام عن قيمة الفاتورة، لتظهر قيمة الفاتورة الخاصة بالمواطن.