الهلال الأحمر في غزة: سكان القطاع يتعرضون لمجزرة وإبادة جماعية

كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة محمد أبومصبح، عن آخر مستجدات الموقف في القطاع، مع استمرار قصف قوات الاحتلال لليوم السابع على التوالي، مؤكدا أن كل سكان المحافظات المطلوب إخلاؤها لم يعرفوا الخبر بسبب انقطاع الاتصالات ولا توجد مواصلات.

لمؤسسات العاملة الدولية

وقال «أبومصبح» في مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إن قوات الاحتلال أطلقت إنذارا وعممته على جميع المؤسسات العاملة الدولية، في قطاع غزة، بضرورة توجهها إلى المحافظات الجنوبية، أي أن الاحتلال يود يقسم قطاع غزة إلى نصفين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب.

وتابع: «قوات الاحتلال تريد أن يرحل مليون و200 ألف مواطن من غزة، إلى الجنوب، خلال 8 ساعات فقط»، لافتا إلى أن هناك بعض المؤسسات نفذت بالفعل مثل «الأونورا».

قطاع غزة

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة، أن قطاع غزة وأهالي القطاع على شفا حفرة من وقوع مجزرة جماعية، إذ يقبع القطاع تحت انقطاع التيار الكهربائي، والاتصالات، مشيرا إلى أن الموقف الإنساني أصبح في غاية الصعوبة: «على المجتمع الدولي أن يعي أن سكان قطاع غزة من البشر وأن ما يحدث لهم فعليا يعد إبادة جماعية».