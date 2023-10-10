ضبط 33 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القاهرة

وجّه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مديرية الطب البيطري في القاهرة، بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء، للتفتيش على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها في العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط لحوم غير صالحة

وأشار الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنّ الحملات الدورية على الأسواق أسفرت عن ضبط 33 طن سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشمل أسماك وكبدة ولحوم مجمدة ولحوم أبقار ولحوم بتلو ومصنعات لحوم وأحشاء ولحوم طيور، بينها 8 أطنان مصنعات لحوم، و3 أطنان لحوم طيور، و16 طن أسماك، واتخذت الإجراءات القانونية، وتحررت المحاضر اللازمة، وأُحيلت المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.