زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة باتانجاس الفلبينية

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل «فيفولكس» أنّ زلزالا بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم، مدينة «باتانجاس» دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

أضاف المعهد الفلبيني، أنّ مركز الزلزال وقع على بعد 14 كيلومترًا جنوب غرب مدينة «كالاكا» في الفلبين، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد، حسبما ذكرت قناة «إيه بي إس - سي بي إن» الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الفلبين

كان زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب، فجر اليوم، جزيرة مندورو سابع أكبر جزيرة في الفلبين، بعمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

أظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة زلزال جزيرة مندورو، على مسافة 13 كيلومترًا غرب مقاطعة باتانجاس بالجزء الجنوبي الغربي من لوزون.