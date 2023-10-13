رابط نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2023.. اعرف الخطوات

أعلنت جامعة الأزهررابط التحويل بين كليات الأزهر للعام الدراسي 2023- 2024، ويهتم كثير من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة رابط نتيجة التحويل بين كليات الأزهر2023، حتى يتمكنوا من معرفة نتيجة التحويل بين الكليات المتاحة، بعد إعلان جامعة الأزهر عن رابط التحويل من كلية إلى أخرى.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات التحويل من كلية إلى أخرى، ورابط نتيجة التحويل 2023.

رابط نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2023

ويستطيع طلاب جامعة الأزهر وأولياء الأمورالمهتمين برابط نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2023 وتتبع خطوات التحويل بين كليات الأزهر، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة الأزهر، وفيما يلي خطوات تتبع رابط التحويل بين كليات الأزهر:

1- الدخول على رابط نتيجة التحزيل بين كليات الأزهر 2023 اضغط هنا.

2- كتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

3- كتابة كود التنسيق.

4- إدخال الرمز التأكيدي الذي يظهر أمام الطالب.

5 - تسجيل الدخول.

6 - الدخول على هذا الرابط لاستكمال البيانات المطلوبة اضغط هنا.

7 - طباعة طلب الالتحاق.

8 - التأكد من سداد مصاريف الكلية عبر خدمة فوري من خلال كود رقم 645‏.

9 - وأخيرا، التوجه إلى الكلية لتقديم الملف كاملًا.

التحويل بين كليات الأزهر 2023

وخلال الحديث عن رابط نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2023، كان صرح الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أن رئيس اتلجامعة وافق على إعادة فتح موقع الجامعة الإلكتروني لبعض الفئات، لاستيفاء رغباتهم في التحويل من كلية إلى أخرى.