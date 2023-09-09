تعرف على طريقة التسجيل في تنسيق كليات الأزهر 2023 للدور الثاني

بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثانين أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التسجيل أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني في تنسيق كليات الأزهر 2023، ويسعى العديد من الطلاب وأهاليهم إلى التعرف على الكليات المتاحة في التنسيق وكذلك طريقة التسجيل في التنسيق واختيار الكليات وغيره.

تنسيق كليات الأزهر 2023

ووفقا لما أعلنه الأزهر، فإن التسجيل في تنسيق كليات الأزهر 2023 يستمر إلى يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر سبتمبر الجاري، ويمكن للطالب الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني من خلال الضغط هنـــا، وبمجرد الوصول إلى الصفحة الرئيسية، يبدأ الطالب في كتابة الرغبات بالتنسيق.

أما عن خطوات التعامل مع موقع تنسيق كليات الازهر 2023 لطلاب الدور الثاني، فتتلخص في الآتي:

خطوات تسجيل تنسيق كليات الازهر 2023

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

2- الضغط علي خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3- إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية الأزهرية.

4- إدخال الرقم السري.

5- كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

6- الضغط على الخطوة الثانية.

7- كتابة بيانات الطالب الأساسية.

8- يختار الطالب الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.

9- يضغط الطالب على جملة الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملئ الرغبات.

10- يملأ الطالب الرغبات.

11- يتمّ إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

12- الضغط على كلمة تسجيل.

والجدير بالذكر، أنه تم فتح باب التسجيل في تنسيق كليات الازهر 2023 في مساء يوم الخميس 7 سبتمبر ويستمر الباب مفتوح أمام الطلاب إلى يوم 12 سبتمبر.