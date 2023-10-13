تضامنا مع الشعب الفلسطيني.. تفاصيل إلغاء حفلات غنائية لفنانين مصريين وعرب

حالة واسعة من التعاطف مع الشعب الفلسطيني، شهد عليها الوطن العربي بأكمله خلال الأسبوع الماضي، فتحولت صفحات الفنانين والشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى صفحات لدعم القضية الفلسطينية، وأخرى تدعو لجمع تبرعات للمواطنين الفلسطينيين.

وشهد الأسبوع الماضي إلغاء عدد كبير من الأحداث الفنية، في مختلف البلدان العربية، على رأسها مصر، التي ألغت عدد كبير من الفعاليات الفنية، ومن بينها مهرجان الجونة، الذي كان من المقرر إقامته اليوم الجمعة.

وألغي حفل الفنان أحمد سعد والفنانة روبي، الذي كان من المقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر الجاري في أحد الجامعات الخاصة، وهذا الحفل ليس الوحيد لـ«سعد» الذي تم إلغاؤه، إذ ألغي له حفلا في إفتتاحية مباراة مصر وزامبيا الودية، التي أقيمت أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وتقرر أيضا إلغاء الفقرة الغنائية بالمباراة الودية لمنتخب مصر ونظيره الجزائري، المقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل، باستاد هزاع بن زايد في الإمارات، وكان من المقرر أن يحييها الفنان عفرتو، إلا أنه أعلن عن إلغاء الحفل.

إلغاء مهرجانات وحفلات الفنية بالكويت

وقررت الكويت إلغاء المهرجانات والحفلات الفنية، تزامنا مع أحداث فلسطين، ولعل أهم الأحداث التي ألغيت حفل «ليلة العمر» الذي كان من المقرر أن يحييها حسين الجسمي، رحمة رياض، تامر عاشور، بهاء سلطان، وجاء ذلك بعد قرار وزير الإعلام الكويتي عبدالرحمن المطيري ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف.

وجاء بيان مجلس الوزراء الكويتي كالتالي: «تأكيداً على موقف دولة الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية وما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي، فقد وجّه مجلس الوزراء وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وحداداً على أرواح الشهداء الأبرار».

وعلق حسين الجسمي على إلغاء الحفل، إذ كتب عبر موقع «x»: «جمهورنا نحبكم ونقدّر ونحترم وإحساسنا وقلوبنا معهم، مالنا نصيب نشوفكم الليلة، ولكن ملقانا بإذن الله قريباً جداً».

جمهورنا نحبكم

ونقدّر ونحترم .. واحساسنا وقلوبنا معهم



مالنا نصيب نشوفكم الليلة ولكن ملقانا بإذن الله قريباً جداً #مهرجان_ليلة_عمر #ليلة_عمر — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) October 12, 2023

مبادرة جويل ماردينيان

وبخلاف الأحداث التي تم إلغاؤها، قام عدد من الفنانين والمؤثرين على السوشيال ميديا بإنشاء مبادرات لدعم الشعب الفلسطيني، ومن بينهم الإعلامية اللبنانية جويل ماردينيان عن منح أرباح علامتها التجارية بشكل كامل إلى مساعدة أهل غزة، إذ كتبت عبر «إنستجرام»: «سأعطي الهلال الأحمر الأرباح التي تأتي عبر الإنترنت، من الآن حتى نهاية شهر أكتوبر لمساعدة الشعب الفلسطيني».