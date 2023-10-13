استمرار التوافد على مقار انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء (صور)

يستمر التوافد من قبل الأطباء على مقار انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بعد دعوة نقابة الأطباء كل أعضائها إلى الإدلاء بأصواتهم لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، إضافة إلى نصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء توافد عدد كبير من الأطباء من مختلف المحافظات، إذ بدأ التصويت في اللجان الانتخابية سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية من الساعة التاسعة صباجا ويستمر حتى الخامسة مساء، وحال وجود ناخبين داخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

شروط الانتخاب للأطباء

أوضحت نقابة الأطباء، شروط ممارسة الطبيب حقه الانتخابي في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بأن يكون مسجلا بالنقابة الفرعية التابع لها من جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا سواء كان منتدبا أو أساسيا، موضحة أنه يجب أن يكون مسددا لاشتراك النقابة حتى عام 2022 ، وحددت أنه يمكن للطبيب سداد الاشتراك من خلال الدفع عن طريق فوري كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.