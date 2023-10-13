«الصحة العالمية» تحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة: نقص حاد بالإمدادات الطبية

حذرت منظمة الصحة العالمية، من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، مع ارتفاع عدد الإصابات، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية.

ودعت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إلى وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة، وفتح ممر إنساني فورا لضمان عدم وجود أي عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية.

وشددت على أن المستشفيات في قطاع غزة على وشك الانهيار ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية حقيقية.

وجددت منظمة الصحة العالمية، دعوتها لاحترام وحماية الرعاية الطبية، مؤكدة أنها على استعداد لإرسال إمدادات طبية على الفور من المركز الإنساني، والعمل مع الشركاء لضمان قدرتهم على الوصول إلى قطاع غزة.