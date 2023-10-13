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بوتين: عملية إسرائيل البرية في غزة ستؤدي إلى خسائر كبيرة بصفوف المدنيين

كتب:

محمد علي حسن
12:48 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، مضيفا أنه يجب وقف إراقة الدماء.

وكانت منظمة «يونيسف» أعلنت صباح اليوم، استشهاد 447 طفلا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة.

من جهته، قال مدير منظمة الصحة العالمية، إن المستشفيات في غزة وصلت إلى نقطة الانهيار.

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