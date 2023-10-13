انتهاء موعد التظلم على الكشف الطبي لمرشحي الرئاسة اليوم

تنتهي اليوم الجمعة، المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية، في التظلم على القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي الخاص به، أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي.

ضوابط الكشف الطبي

وحدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2023، ضوابط وقواعد توقيع الكشف الطبي، التي تتمثل في تقديم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة بمقرها بالقاهرة، ويكون تقديم الطلب في موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر، لإتاحة فرصة التظلم أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص، التي تعد تقريرها النهائي في موعد أقصاه اليوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.

سداد مبلغ 10 آلاف جنيه

ويلتزم المترشح بسداد مبلغ مقداره 10 آلاف جنيه مصري، لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - غير قابل للاسترداد -، مقابل توقيع الكشف الطبي أمام اللجان الطبية المتخصصة، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات.

من ناحية أخرى، قال المستشار أحمد بنداري، رئيس لجنة تلقي أوراق المرشحين بالهيئة الوطنية، إن اللجنة تلقت على مدار الـ8 أيام الماضية، 3 طلبات ترشح، أولها من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وثانيها من المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، وآخرها الاثنين الماضي من المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة.