بوتين: علينا البحث عن حل سلمي لمنع تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه يتعين على الجميع البحث عن حل سلمي لمنع تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نظرا لأنه في الوضع الراهن لم تعد هناك بدائل أخرى.

جاء ذلك خلال خطاب بوتين أمام قمة رابطة الدول المستقلة، اليوم في عاصمة قرغيزيا بشكيك، حيث تابع الرئيس الروسي، تعليقا على العملية البرية المحتملة في غزة أن استخدام المعدات العسكرية الثقيلة في المناطق السكنية يحمل تداعيات، في الوقت الذي سيكون فيه تنفيذ تلك العملية من دون المعدات أكثر صعوبة.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572، والمصابين إلى 7262، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية يوم أمس الخميس ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى ما يزيد على 1300، ونحو 3300 مصاب.