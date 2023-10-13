إقامة جنازة القمص سمعان إبراهيم بحضور آلاف الأقباط اليوم

أقام دير سمعان الخراز بالمقطم، صباح اليوم، جنازة القمص سمعان إبراهيم موسى، راعي ومؤسس دير «القديس سمعان الخراز»، بجبل المقطم، الذي قدم العديد من الخدمات للمسلمين والأقباط في المنطقة، بحسب سكان المنطقة المحيطة بالدير.

وأقيمت جنازة القمص سمعان إبراهيم، وسط حضور الآلاف من الأقباط والمسلمين في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس سمعان، وارتداء السيدات الملابس البيضاء في الجنازة على عكس السوداء التي يجري ارتداءها في حالات الوفاة، وتستمر الجنازة حتى الساعة الثالثة عصر اليوم.

جنازة القمص سمعان إبراهيم

وأعلن الدير في بيان له، أن القداس الإلهي، يقام في حضور جثمان القمص الراحل، صباح الجمعة، على أن تخصص فترة أربع ساعات، يلقي فيها محبي الراحل نظرة الوداع، في الفترة بين الساعة العاشرة صباحًا والثانية مساءً، على أن يعقبها صلوات الجناز، بحضور عدد كبير من أحبار الكنيسة القبطية المصرية، ويُدفن جثمان القمص سمعان نحو الساعة 3:30 عصر الجمعة في ذات الدير الذي أسسه وخدم به 50 عاما.

وقد قرر دير سمعان الخراز في المقطم، أن يقيم جنازة راعي الدير الدير الراحل يوم الجمعة، لكي يتاح لكل محبيه إلقاء نظرة الوداع عليه، إذا اكتسب الأب الراحل المحبة والشهرة من خلال اجتماعات التي يقيمها الدير وتذاع على القنوات الفضائية المسيحية.

أبرز المعلومات عن الراحل

وجدير بالذكر أن القمص الراحل توفي عن يناهز 82 عامًا، أمضى منها في الكهنوت أكثر من 45 عامًا، بدءًا من 15 يناير 1978، وهو تاريخ رسامته قسًا بيد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث، وكان أيضًا أبرز خادم يتطوع لخدمة مناطق حي منشأة ناصر، ومناطق سكن جامعي القمامة، قبل أكثر من خمسين عامًا، قبل رسامته كاهنًا، وكانت خدمته سببًا في النهضة بتلك المناطق وسكانها روحيًا وتعليميًا وصحيًا واجتماعيًا.