أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. استقرار عيار 21

كشفت بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، عن أنّ المعدن الأصفر يشهد حالة من التذبذب السعري في كل الأسواق المصرية وكذا محلات الصاغة، ذلك بين ارتفاع وانخفاض، ذلك خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 فيها ما قيمته 2320 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ويشهد سعر جرام الذهب حالة من التذبذب يومًيا، ذلك عبر مؤشرات الصعود والهبوط المستمر، حيث رصدت «الوطن» أسعار الذهب، خاصة عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، إذ خسر المعدن الأصفر أمس، نحو 50 جنيهًا للجرام، بداية من عيار 24، الأكثر نقاءً، وحتى عيار 12، وجات الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب لعيار 24 الأكثر نقاءً، 2651 جنيها للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1989 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1547 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 18 ألفًا و560 جنيها.

هذا وقد ارتفع سعر الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم ليسجل 18576 دولارا للأوقية.