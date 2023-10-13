الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة في احتفالات مولد شيخ العرب بطنطا (صور)

أدى الآلاف من المحبين والمريدين للعارف بالله سيدي أحمد البدوي، الذين توافدوا على ساحة المسجد الأحمدي لأداء صلاة الجمعة في ختام فعاليات احتفالات مولد السيد البدوي بطنطا، التي بدأت الجمعة الماضية واستمرت أسبوعا.

فرض كردون أمني على مداخل ومخارج المسجد الأحمدي

وشهدت منطقة السيد البدوي بطنطا، إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن الغربية، التي فرضت كردونات أمنية على مداخل ومخارج المسجد الأحمدي بصفة خاصة، ومدينة طنطا بصفة عامة في ظل تأمين احتفالات مولد السيد البدوي الذي يشهد توافد الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات.

شراء الحمص والحلوى

وعقب الانتهاء من صلاة الجمعة الأخيرة في احتفالات مولد السيد البدوي بطنطا، حرص المواطنين قبل المغادرة على شراء الحمص والحلوى من المحلات التجارية المتواجدة بالمنطقة، وهي عادة في الجمعة الأخيرة من احتفالات مولد شيخ العرب.

إحياء الليلة الختامية

وكان الشيخ محمود التهامي أحيا الليلة الختامية لمولد شيخ العرب، على مسرح متواجد بساحة المسجد الأحمدي بطنطا، وحضره الآلاف من مريدين ومحبين شيخ العرب، ومن المقرر أن يحيي حفل الليلة الشيخ ياسين التهامي شيخ المداحين.