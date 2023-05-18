رئيس حي أول طنطا: أعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي بدأت قبل 3 سنوات

أكد ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، استمرار أعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي، موضحًا: «بدأنا أعمال التطوير منذ 3 سنوات، حيث غيرنا واجهات المحال والشوارع، ولم نعتمد على الرصف فقط، لأن هذه المنطقة هي المزار السياحي الأول في محافظة الغربية».

مرحلة ثانية من التطوير

وأضاف «النجار» خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «في الفترة المقبلة سيكون هناك مرحلة ثانية من التطوير حتى نطور المنطقة الخلفية بمحيط المسجد».

تطوير شامل في محيط مسجد السيد البدوي

وتابع رئيس حي أول طنطا: «الفكرة مش في إننا بنرصد شوارع لكن ازاي بنطور الشوارع ونحافظ على الهوية البصرية للمكان كله، كما عملنا على تطوير شكل الأشجار أيضا، كما يتصل محور حافظ وهبة بطريق طنطا- شبين وتم الانتهاء منه منذ شهر، ونعمل على كل المحاور، ولدينا الإسكان البديل، وهناك منطقة تضم 6 عمارات تم الانتهاء منها، ونحاول تطوير طنطا- شبين، وسنقوم بإنشاء كورنيش في الفترة المقبلة».