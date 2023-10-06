توافد المئات للاحتفال بمولد السيد البدوي في طنطا (صور)

بدأ المئات من مريدي ومحبي الطرق الصوفية التوافد على مسجد السيد البدوي ومنطقة الاحتفالات، للمشاركة في احتفالات مولد البدوي بطنطا، بعد إلغاء استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.

احتفالات الطرق الصوفية ومحبي السيد البدوي بمولد سيدي أحمد البدوي

وكانت محافظة الغربية أعلنت عن بدء أسبوع احتفالات العيد القومي، بالتزامن مع احتفالات الطرق الصوفية ومحبي السيد البدوي بمولد سيدي أحمد البدوي، بأداء صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي بحضور الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية و الشيخ عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف.

احتفالات الطرق الصوفية

وحرصت الطرق الصوفية على نصب الخيام بالمنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوي بطنطا، لاستقبال المريدين والمحبين طوال أسبوع الاحتفالات التي بدأت اليوم، وتستمر حتى الليلة الختامية الجمعة المقبلة، وسط استعدادات وإجراءات مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وجرى رفع حالة الطوارئ للاحتفالات بمولد السيد البدوي وأيضا العيد القومي للمحافظة.

الانتصار على القوات الفرنسية

يذكر أن محافظة الغربية اختارت يوم 7 أكتوبر من عام 1798، عيدا قوميا لها ليعكس قوة إراداتها وأصالة وصمود شعبها فى مقاومة فلول الحملة الفرنسية، وأصبح يوم السابع من أكتوبر من كل عام علامة مضيئة في مسيرة الغربية تحتفل به كل عام.