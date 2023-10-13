الغرف السياحية: لا زيادة في أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه لا يوجد أي اتجاه حاليًا لزيادة الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق المصرية، موضحًا أنّ الأسعار التي تٌباع بها الغرف الفندقية المصرية خلال الفترة الحالية، مناسبة وتحقق للفنادق هامش ربح معقول، لافتًا إلى أنه مسموح للمنشآت الفندقية، ببيع الغرف الفندقية بسعر أعلى من الحد الأدنى، الذي حددته وزارة السياحة والآثار.

الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أنّ وزارة السياحة والآثار، حددت الحد الأدنى مقابل إقامة الفرد بغرفة مزدوجة في فنادق الـ5 نجوم بـ50 دولارًا في اليوم، كما حددت الحد الأدنى لإقامة الفرد في غرفة مزدوجة بفنادق الـ4 نجوم بـ40 دولارًا في اليوم، والغرفة المزدوجة بفنادق الـ3 نجوم بـ30 دولارًا في اليوم، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفنادق فئة النجمتين، هو 20 دولارًا في اليوم، بينما الحد الأدنى لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة في فنادق فئة نجمة واحدة هو 10 دولارات في اليوم.

بيع الغرف الفندقية

وتابع: «لا يُسمح للفنادق ببيع الغرف الفندقية بأقل من الحد الأدنى الذي حددته وزارة السياحة والآثار، فيما يسمح لها بالبيع بسعر أعلى من الحد الأدنى للإقامة بالفنادق».