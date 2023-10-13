تفاصيل مرض نجل محمد ثروت.. محطات صعبة تصل لفقدان الحركة والبصر (فيديو)

7 أشهر من الألم، عاشها أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، داخل المستشفيات وغرف العمليات، يحلم باللحظة التي يعود فيها لحياته الطبيعية مُجددًا، بعدما أصابه مرض نادر أفقده الحركة تمامًا، قبل الاستجابة إلى العلاج، فترة عصيبة قضاها في صارع متمسكا بالأمل، في مواجهة «متلازمة الميلر فيشر»، ذلك المرض المناعي الخطير الذي يضرب الجهاز العصبي، ويمنع حركة الجسم تماما.

في شهر مارس الماضي، عاش محمد ثروت، ونجله أحمد، أصعب أيام حياتهما، لكنهما استقبلا محنة المرض برضا تام، ولم يفقدا الأمل في الشفاء، قبل أن يستعيد ابنه عافيته مُجددًا، راسخًا على قدميه، ليسرد بنفسه قبل ساعات، تفاصيل لحظاته المؤلمة، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي.

معاناة كبيرة مع مرضه النادر الذي تعافى منه مؤخرًا بعد رحلة علاج طويلة، تحدث عنها أحمد، إذ كانت البداية بملاحظة الدماء قبل أن يفقد القدرة على الحركة تمامًا لـ30 دقيقة: «كنت في الشغل وفجأة كحيت دم، ثم شعرت بعدم توازن، ثم وجدت نفسي غير قادر على المشي على الأرض، كل ذلك حدث في 30 دقيقة فقط».

أعراض كثيرة لم يستطع نجل محمد ثروت، ترجمتها مطلقًا: «مكناش فاهمين طبيعة مرضي، لأنه نادر، ولم يكن تشخصيه صحيحا، واعتقدوا في المستشفى أنني أصيبت بجلطة في أحد الشرايين، حتى اتضح في النهاية أني مريض بمتلازمة ميلر فيشر»، لافتا إلى أنه حصل على 60 حقنة مضادة للمرض في 5 أيام، بمعدل 12 حقنة في اليوم، طول كل منها 30 سنتيمترا.

تفاصيل مرض نجل أحمد ثروت وعلاجه

من فقدان الحركة للعودة مُجددًا، ماذا حدث لنجل محمد ثروت، خلال مواجهته هذا المرض الخطير؟ وكيف مرت مرحلة العلاج؟ وأسئلة أخرى أجاب عنها بالتفصيل الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض المناعة، مؤكدًا أن «ميلر فيشر» متلازمة مناعية، وأحد أشكال متلازمة الشلل الرباعي، إذ تهاجم الأعصاب، خاصة عصب الاتزان، ما قد تسبب ازدواجية الرؤية أو فقدانها، وشلل في عضلات القدم واليدين، مع ترنح في العضلات والجسم، يسبب فقدان الحركة.

وعن رحلة العلاج، أوضح «الحداد» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المرض يمكن إنقاذه من خلال نقل بلازما أو أجسام مضادة، أو الخضوع لمثبتات مناعية خلال 6 أشهر، فضلًا عن العلاج الطبيعي.

ما مرض نجل محمد ثروت؟

متلازمة «ميلر فيشر» مرض يصيب الجهاز العصبي والمناعي، ويهاجم خلايا الجسم، فضلًا عن الآفات في الجهاز العصبي المحيطي.

أعراض متلازمة ميلر فيشر

- فقدان التوازن.

- تنميل الأطراف.

- الفقدان التدريجي للإحساس بالأوتار.

- الشعور بتنميل الركبتين والكاحلين.

- وجود تقلبات وضعف عام في العضلات.

- انخفاض غير طبيعي في قوة العضلات في مناطق الجسم المختل

- وفقًا لما ذكره نجل محمد ثروت، فإن المرض سريع الانتشار في الجسد، ويؤدي إلى فقدان البصر وبعدها السكتة الدماغية، كما يؤثر على التنفس في مراحله المتقدمة.