محمود مسلم: جميع إصدارات «المتحدة» تقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المبادرة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين وحملاتهم، تتناسب مع حجم وأهمية الانتخابات التي تحدد المنصب الأهم في مصر، وتتناسب مع الدستور والقوانين، وأكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومواثيق الشرف الإعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

«المتحدة» منفتحة على كل المرشحين

وأضاف الدكتور محمود مسلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الشركة المتحدة تقول إنها منفتحة على المرشحين كلهم، وطلبت منهم أن يرشحوا مسؤولين إعلاميين للتواصل معها، وستنشر كل أنشطتهم.

وواصل: «مبادرة الشركة المتحدة تكاد تكون غير مسبوقة، وجيدة جدًا، وقنوات المتحدة تهتم إلى جانب عرض برامج المرشحين، بالتثقيف السياسي وتوعية الناخبين بالإجراءات، لأنه من مصلحة مصر أن يكون هناك أكبر عدد من الناخبين، وأن تكون النتيجة حقيقية، ومن مصلحة مصر أن يعرف الناخبون الإجراءات، حتى لا تكون الأصوات باطلة، ولنقدم صورة حضارية تعبر عن عراقة مصر».

إصدارات «المتحدة» كلها على مسافة واحدة من المرشحين

ولفت إلى أن البيان، يؤكد أن إصدارات الشركة المتحدة، كلها على مسافة واحدة من المرشحين جميعا، والمبادرة تؤكد أن هناك نية أن تكون العملية الانتخابية شفافة، تخضع للقانون المصري، تحاول فيها القنوات والصحف ليس فقط توعية المواطن بالإجراءات الانتخابية، وإنما منبرا للمرشحين كلهم للتعبير عن برامجهم، وأن يكون النشر بحيادية، وتطبيق القواعد المهنية.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها بجميع قنواتها وصحفها ومواقعها، وكل وسائل الإعلام التابعة والمملوكة لها، ستقف على مسافةٍ واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم التزامًا بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومواثيق الشرف الإعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

جاء ذلك بعد الإعلان رسميًا عن بدء الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية، التي تعتبر أهم حدث يحدد مصير المصريين، ويرسم خطوات وطريق مستقبل بلادنا مصر لما لمنصب رئيس الجمهورية الذي تجرى حوله الانتخابات من أهمية.

الشركة منفتحة على أخبار جميع المرشحين

وأشارت الشركة إلى أنّها ستنفتح على أخبار جميع المرشحين في المعركة الانتخابية خلال فترة الدعاية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار حرصها على تعريف المواطن المصري وتوعيته بأهمية الانتخابات وإجراءاتها المختلفة، وكذلك كل برامج وأنشطة المرشحين بما يعكس صورة مصر الحضارية وعراقة وريادة إعلامها.

وأوضحت الشركة المتحدة أن جميع إصداراتها متأهبة لتقديم أكبر تغطية للحدث الأهم في مصر؛ بداية من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان المخطط الزمني؛ مرورًا بفترات التوكيلات وفتح باب الترشح وصولًا إلى إجراء الانتخابات والإعادة وفرز النتائج وإعلان الفائز، من خلال عدد من الصحفيين والإعلاميين المدربين وعبر أحدث وسائل التكنولوجيا والأدوات المتطورة التي تملكها الشركة، وتساعد في إتمام المهمة.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن بيانها يحدد موقفها من كل المرشحين الفعليين بعد فتح باب الترشح، مرحبة بالتواصل مع حملات المرشحين جميعهم في إطار المتفق عليه من قواعد مهنية منظمة.