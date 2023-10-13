استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 13-10-2023 في البنوك المصریة في بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي الأعلى سعرًا في البنوك بـ30.90 جنيه، والأقل 30.75 جنيه، وعن البيع بين 30.85 و30.96 جنيه، بحسب بيانات أسعارالعملات على المواقع الرسمية للبنوك.

ويمكن التعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 13-10-2023 في البنوك المصریة ، خلال بداية التعاملات في السطور التالية بالتفاصيل.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء 30.83 جنيه، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري، بـ 30.75 جنيه للشراء، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، نفس السعر في البنك الأهلي المصري الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه الشراء، وسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وعن سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.